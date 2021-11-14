Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Мороз и солнце, дождь и ветер: процесс проверочных испытаний «Бук-М3» показали на видео

Егор Левин
14:05 14.11.2021
Тесты на дождевание и брызгозащищенность проводятся до допуска машины на сборку, а затем - морозо- и теплоустойчивость, когда температура меняется от -50 до +50 градусов, и контроль за влагоустойчивостью, когда машина сутками находятся в условиях 100% влажности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Комплексы противовоздушной обороны обязаны прикрывать небо вне зависимости от любых климатических и погодных условий. Чтобы оставаться уверенными в полной работоспособности ЗРК, необходимо провести ряд специальных проверочных опытов. Один из таких - дождевальная камера.

Такая имеется у Ульяновского машиностроительного завода, на который поступают от коллег из Мытищ шасси и бронекорпуса «Бук-М3». Здесь из них собирают готовые боевые машины, а также проверяют их готовность в условиях, имитирующих песок, холод, снег и проливные тропические дожди.

Испытания на дождевание и брызгозащищенность проводятся до допуска машины на сборку. Чтобы понять, что тест пройден удачно, достаточно проверить люки на наличие воды в отсеках, в которых ее быть не должно.

Другие испытания - это морозо- и теплоустойчивость, когда температура в помещении может изменяться от -50 до +50 градусов, а также тест на влагоустойчивость, когда машины сутками находятся в условиях 100% влажности. Один из финальных этапов - проверка на скорость подъема и устойчивости к колебаниям антенного поста радиолокатора подсвета и наведения.

Ранее «Военная приемка» впервые продемонстрировала новый командный пункт ЗРК «Бук-М3». Его принципиальное отличие от предыдущего состоит в новейшем программном обеспечении и автоматизации средств управления. Об этом съемочной группе рассказал начальник войск ПВО 41-й армии Дмитрий Золотов.

В новом выпуске «Военная приемка. “Бук” будущего» автор и ведущий Алексей Егоров не просто расскажет о новом комплексе, но и побывает на пуске его ракеты. С ее помощью «Бук-М3» сможет бороться с баллистическими ракетами и отбивать атаки ударных дронов. Команда программы также побывала на закрытом производстве и узнала, зачем новые «Буки» топят, замораживают и заставляют работать в холостую круглыми сутками. Смотрите на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:13 В стране и мире
Путин заявил о важности наличия свободы мысли для развития страны
14:13 В стране и мире
Видео
Свет, лазеры, шах и мат: на авиашоу в Дубае презентовали новейший российский истребитель Checkmate
13:58 В стране и мире
Видео
Шойгу предложил включить географию во вступительные экзамены вузов
13:10 ОПК
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на сумму более 10 миллиардов долларов
13:17 В стране и мире
Грузовик сбил пятерых детей под Челябинском
Популярное
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.