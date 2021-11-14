Мороз и солнце, дождь и ветер: процесс проверочных испытаний «Бук-М3» показали на видео

Комплексы противовоздушной обороны обязаны прикрывать небо вне зависимости от любых климатических и погодных условий. Чтобы оставаться уверенными в полной работоспособности ЗРК, необходимо провести ряд специальных проверочных опытов. Один из таких - дождевальная камера.

Такая имеется у Ульяновского машиностроительного завода, на который поступают от коллег из Мытищ шасси и бронекорпуса «Бук-М3». Здесь из них собирают готовые боевые машины, а также проверяют их готовность в условиях, имитирующих песок, холод, снег и проливные тропические дожди.

Испытания на дождевание и брызгозащищенность проводятся до допуска машины на сборку. Чтобы понять, что тест пройден удачно, достаточно проверить люки на наличие воды в отсеках, в которых ее быть не должно.

Другие испытания - это морозо- и теплоустойчивость, когда температура в помещении может изменяться от -50 до +50 градусов, а также тест на влагоустойчивость, когда машины сутками находятся в условиях 100% влажности. Один из финальных этапов - проверка на скорость подъема и устойчивости к колебаниям антенного поста радиолокатора подсвета и наведения.

Ранее «Военная приемка» впервые продемонстрировала новый командный пункт ЗРК «Бук-М3». Его принципиальное отличие от предыдущего состоит в новейшем программном обеспечении и автоматизации средств управления. Об этом съемочной группе рассказал начальник войск ПВО 41-й армии Дмитрий Золотов.

В новом выпуске «Военная приемка. “Бук” будущего» автор и ведущий Алексей Егоров не просто расскажет о новом комплексе, но и побывает на пуске его ракеты. С ее помощью «Бук-М3» сможет бороться с баллистическими ракетами и отбивать атаки ударных дронов. Команда программы также побывала на закрытом производстве и узнала, зачем новые «Буки» топят, замораживают и заставляют работать в холостую круглыми сутками. Смотрите на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.