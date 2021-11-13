Суд арестовал мужчину, натравившего собаку на женщину в Мытищах

Суд арестовал мужчину, который натравил собаку на женщину в военном городке Мытищи-16, до 12 января. Согласно сообщению подмосковной прокуратуры, 35-летний обвиняемый проведет Новый год в СИЗО по статье о хулиганстве.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 35-летнего обвиняемого в хулиганстве в Мытищах меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 января 2022 года», - говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

Ранее пострадавшая при нападении собаки женщина в комментарии «Звезде» рассказала о подробностях конфликта. По ее словам, именно плотная теплая одежда позволила защитить тело от травм.