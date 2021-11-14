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Опубликованы первые кадры нового командного пункта ЗРК «Бук-М3»

Егор Левин
10:15 14.11.2021
В «Бук-М3» увеличено число целевых каналов, что позволяет держать «на мушке» больше целей, и усовершенствовано программное обеспечение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вместе с появлением ЗРК «Бук-М3» появился его новый командный пункт. Его принципиальное отличие от предыдущего состоит в новейшем программном обеспечении и автоматизации средств управления. Об этом команде «Военной приемки» рассказал начальник войск ПВО 41-й армии Дмитрий Золотов.

«Это позволяет прежде всего в достаточно короткие сроки оперативно обрабатывать информацию о воздушных целях, выдавать ее на огневые средства комплекса и осуществлять боевую работу по любым типам целей, которые имеются на вооружении вероятного противника», - сказал он.

Говоря проще, в «Бук-М3» увеличено число целевых каналов, то есть «на мушке» теперь можно держать больше целей. В ситуации, когда происходит одновременная атака целей разного типа, к примеру, крылатых ракет, самолетов и вертолетов, комплекс сможет сработать по всем из них, проведя автоматическую селекцию наиболее опасных целей. Алгоритм, заложенный в программном обеспечении «Бука», позволяет проводить такие операции без участия человека.

В новом выпуске «Военная приемка. “Бук” будущего» автор и ведущий Алексей Егоров не просто расскажет о новом комплексе, но и побывает на пуске его ракеты. С ее помощью «Бук-М3» сможет бороться с баллистическими ракетами и отбивать атаки ударных дронов. Команда программы также побывала на закрытом производстве и узнала, зачем новые «Буки» топят, замораживают и заставляют работать в холостую круглыми сутками. Смотрите на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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