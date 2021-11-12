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Бывший главный тренер «Зенита» Рапопорт оценил игру сборной РФ по футболу в матче с Кипром

Кира Карон
10:16 12.11.2021
Сборная России обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт назвал, какие ошибки допустила сборная России по футболу во время матча с Кипром.

«Тяжело входили в игру, не очень легко прошел первый тайм, было много ошибок. Но потихоньку игра разворачивалась, и конечно, когда во втором тайме забили второй мяч, игра пошла. И команда начала играть в привычной манере, появилась скорость, стали хорошо играть, противник не успевал ничего сделать», - сказал Рапопорт.

Он также отметил, что качество игры после забитого гола во втором тайме улучшилось.

«Качество игры во втором тайме после забитого гола было хорошее. В принципе это то, к чему Карпин и стремится. Потому что по первому играли тяжеловато и ничего особенного не создали, кроме ошибки, которую они допустили вначале. А потом игра пошла. Почему игра не пошла с самого начала? Возможно, была нервозность какая-то, сложно говорить. И с оптимизмом можно смотреть на игру с хорватами», - заключил тренер.

Сборная России обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Следующий матч российской сборной состоится с командой Хорватии 14 ноября в городе Сплит. После девяти матчей в активе сборной России 22 очка. Футболисты лидируют в группе, опережая на пять баллов хорватов. 

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