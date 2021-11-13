Военный журналист рассказал об угрозе военных провокаций в отношении Крыма

Военный обозреватель Юрий Котенок высказал мнение насчет незапланированных учений ВМС США в акватории Черного моря. С его слов, американская сторона привлекает союзников по НАТО, постепенно наращивая силы. На данный момент войска находятся в Черном море вахтовым методом, при этом не допуская нарушений доктрины Монтре.

Однако при этом, по словам Котенка, в бассейн Черного моря привлекаются сателлиты НАТО. Так, Грузия, сообщает военкор, предпринимает попытки наделить плавсредствами, «сколотить формирования» для Украины, что может представлять опасность для южных границ России. В этой связи стоит взять во внимание угрозу военных провокаций в адрес Крыма, заключил Котенок. Слова военного обозревателя приводит радио «Sputnik».

В Минобороны заявили, что военная активность США и НАТО в Черном море угрожает региональной безопасности РФ. Как сообщается в военном ведомстве, действия сил ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО теперь ведутся в северо-западной части Черноморского региона.