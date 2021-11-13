Цаликов поздравил российских военных с годовщиной основания войск РХБЗ

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов от имени Сергея Шойгу поздравил российских военнослужащих с годовщиной основания войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ). Со дня образования РХБЗ прошло 103 года.

«От имени Министра обороны Российской Федерации поздравляю большой боеспособный, абсолютно квалифицированный, абсолютно храбрый во всех отношениях коллектив войск радиационной, химической и биологической защиты с годовщиной со дня образования. Дело, которое вы делаете сегодня и на протяжении всей этой столетней истории делали, получает признание государства, но вклад, который вы вносите в дело мира во всем мире, еще предстоит оценить», - выступил с поздравлением Цаликов.

Кроме того, первый замминистра обороны РФ вручил военнослужащим дипломы и памятные статуэтки. После официальной части мероприятия в концертном зале на Суворовской площади прозвучали военные композиции.

Также в Рязани состоялось торжественное мероприятие в честь 103-ей годовщины образования Рязанского гвардейского высшего Воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров - заместитель Министра обороны Российской Федерации - выразил особую благодарность ветеранам, которые продолжают сохранять традиции училища.