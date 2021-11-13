Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Цаликов поздравил российских военных с годовщиной основания войск РХБЗ

Елизавета Потейчук
15:49 13.11.2021
Первый замминистра обороны РФ в рамках праздничного концерта на Суворовской площади наградил военнослужащих дипломами и памятными статуэтками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов от имени Сергея Шойгу поздравил российских военнослужащих с годовщиной основания войск радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ). Со дня образования РХБЗ прошло 103 года.

«От имени Министра обороны Российской Федерации поздравляю большой боеспособный, абсолютно квалифицированный, абсолютно храбрый во всех отношениях коллектив войск радиационной, химической и биологической защиты с годовщиной со дня образования. Дело, которое вы делаете сегодня и на протяжении всей этой столетней истории делали, получает признание государства, но вклад, который вы вносите в дело мира во всем мире, еще предстоит оценить», - выступил с поздравлением Цаликов.

Кроме того, первый замминистра обороны РФ вручил военнослужащим дипломы и памятные статуэтки. После официальной части мероприятия в концертном зале на Суворовской площади прозвучали военные композиции.

Также в Рязани состоялось торжественное мероприятие в честь 103-ей годовщины образования Рязанского гвардейского высшего Воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова. Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров - заместитель Министра обороны Российской Федерации - выразил особую благодарность ветеранам, которые продолжают сохранять традиции училища.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:49 Армия
Видео
Цаликов поздравил российских военных с годовщиной основания войск РХБЗ
14:57 Армия
В Минобороны заявили, что военная активность США и НАТО в Черном море угрожает региональной безопасности РФ
14:38 Армия
Видео
Евкуров поздравил РВВДКУ со 103-ей годовщиной
14:19 В стране и мире
Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов
13:39 Спорт
Овечкин рассказал об эмоциями от выхода на четвертое место лучших снайперов NHL
Популярное
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
СМИ: группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.