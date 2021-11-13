Усман Нурмагомедов был доставлен к следователю СК Дагестана

Усман Нурамгомедов и Камал Идрисов, подозреваемые в наезде на полицейского в Каспийске, были доставлены к следователю следственного управления СК РФ по Республике Дагестан. С ними будет проводиться разбирательство относительно возбужденного уголовного дела.

«Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова доставили к следователю следственного управления СК России по Республике Дагестан. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия, идет дальнейшее разбирательство», - сообщили в пресс-службе управления.

Ранее двух подозреваемых доставили в Махачкалу из Москвы. Отмечается, что когда они спустились с трапа, их посадили в автобус и вывезли за забор. Затем переместили в полицейскую машину и увезли с мигалками.