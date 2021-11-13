ВКС РФ и ЧФ сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО над Черным морем за сутки

Радиолокационный средства ВКС России и силы Черноморского флота за сутки обнаружили и сопроводили четыре самолета-разведчика НАТО над акваторией Черного моря. В районе действий флота США выявили три патрульных самолета P-8А «Посейдон» ВМС США и самолет-разведчик U-2S ВВС США, который изучал воздушное пространство Украины и северо-западной части Черного моря.

«Контроль за действиями американских кораблей в Черном море осуществляют корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин"», - сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве отметили, что вилы США и НАТО ведут ничем не спровоцированную военную активность в Черноморском регионе и втягивают в нее ближайшие государства. Данная деятельность несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что истинная цель неспровоцированных Россией действий Соединенных Штатов в Черноморском регионе - изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке. Наблюдение за действием сил НАТО в регионе продолжается.