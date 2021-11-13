Режиссер Питер Джексон стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Режиссер Питер Джексон получил статус долларового миллиардера, сообщили в Forbes. Это произошло после продажи игровой компании Unity Software части активов новозеландской студии Weta Digital, которая занималась спецэффектами для его «Властелина колец».

Сумма сделки составила 1,6 миллиардов рублей. Покупателем стал разработчик видеоигр Unity Software. Отмечается, что Джексон должен получить 600 миллионов в денежной форме и еще 375 миллионов в виде акций Unity Software.

Ранее Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов. Расположившийся на втором месте основатель Amazon и глава Blue Origin Джефф Безос отстает от Маска почти на 115 миллиардов долларов. Состояние бизнесмена Forbes оценивает в 193,5 миллиарда.