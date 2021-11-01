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Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в $300 млрд

Иван Линдеманн
20:16 01.11.2021
Расположившийся на втором месте основатель Amazon и глава Blue Origin Джефф Безос отстает от Маска почти на $115 млрд.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в $300 млрд
© Фото: Britta Pedersen dpa Globallookpress
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Илон Маск стал первым в истории  человеком, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов. Это следует из данных Forbes Real-Time.

По информации издания на 20:00 мск, цена всех активов основателя Tesla и SpaceX достигла 308,1 миллиарда долларов.

Расположившийся на втором месте основатель Amazon и глава Blue Origin Джефф Безос отстает от Маска почти на 115 миллиардов долларов. Состояние бизнесмена Forbes оценивает в 193,5 миллиарда.

Накануне Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla, если это поможет спасти человечество от голода. Так он ответил на предложение главы Всемирной продовольственной программы ООН. Правда, как сказал глава Tesla и SpaceX, ВПП должна объяснить, как именно эти деньги помогут справиться с проблемой.

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