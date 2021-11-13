Овечкин рассказал об эмоциями от выхода на четвертое место лучших снайперов NHL

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин, который вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории NHL, рассказал об эмоциями после своего успеха. Слова спортсмена опубликованы на официальном сайте NHL.

«Этот момент значит для меня очень многое. Когда ты начинаешь играть в хоккей, когда ты приезжаешь в NHL, то даже представить не можешь, что однажды окажешься в одном ряду с такими легендами NHL. Это особенный момент для меня, моих родителей, моего брата и жены, детей. Это огромное достижение, и я очень счастлив»,- сказал Овечкин.

Ранее Александр Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов NHL. Он забросил 742-ю шайбу и обошел американского спортсмена Бретта Халла.

Список лучших снайперов в истории NHL возглавляет Уэйн Гретцки (894), на втором месте Горди Хоу (801), на третьем - Яромир Ягр (766).