Виртуальный помощник «Нина» для пенсионеров появится в РФ

В России для пенсионеров создадут голосовой помощник, который будет помогать в работе с цифровыми сервисами, компьютерами, а также сможет обратиться в экстренные службы в случае необходимости.

Виртуальный помощник получил название «Нина» и сейчас работает в тестовом режиме. Как отметили разработчики, в сравнении с западными и российскими аналогами, российское приложение обладает рядом конкурентных преимуществ.

Проект разрабатывает команда Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова, пишет RT.

Ранее специалистам 27-го Научного центра министерства обороны Российской Федерации удалось создать БАД, показавший эффективность против коронавирусной инфекции.