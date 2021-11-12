В Минобороны разработали БАД против коронавируса

Специалистам 27-го Научного центра министерства обороны Российской Федерации удалось создать БАД, показавший эффективность против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов в интервью изданию «Красная Звезда».

По его словам, в Центре был разработан ряд перспективных образцов биологически активных добавок на основе экстракта аронии, эхинацеи, фукоидана, гидролизата кальмара тихоокеанского и иных компонентов природного происхождения. Образцы были оценены на способность облегчить течение болезни у пациентов с COVID-19, и один из них получил государственную регистрацию. Новое средство было названо «КовБАД».

«Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище... количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», - объяснил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ также сообщил, что в настоящее время на базе 48-го ЦНИИ производится работа по проверке эффективности созданной отечественными учеными вакцины «Спутник V» в борьбе с самыми опасными штаммами коронавируса.

«Проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса», - обозначил он.

Помимо этого, как добавил Кириллов, в соответствии с решением главы Минобороны Сергея Шойгу, разрабатываются средства профилактики COVID-19, которые будут приниматься перорально, то есть путем проглатывания.