В ДТП в Крыму с участием микроавтобуса пострадали 12 человек

На трассе Севастополь-Ялта произошло лобовое столкновение «Волги» и микроавтобуса. По данным МВД, в результате ДТП пострадали 12 человек. Согласно предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

«33-летний водитель автомобиля "Волга" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes, где находились восемь пассажиров, за рулем которого находился 30-летний водитель. В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель "Волги" в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», - цитирует РИА Новости сообщение регионального МВД.

Ранее в Москве два автомобиля столкнулись на 71-м километре МКАД. В результате произошедшей аварии одну из машин охватил огонь. В связи с устранением последствий ДТП для передвижения транспорта свободна лишь одна полоса магистрали из пяти.