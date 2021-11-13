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Суточное число заражений COVID-19 составило 39 256 случаев

Алексей Курильченко
12:10 13.11.2021
Всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 252,5 миллионов случаев заражения вирусом.
Суточное число заражений COVID-19 составило 39 256 случаев
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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За последние сутки в России было выявлено 39 256 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заражений отмечено в Москве и Санкт-Петербурге - 4185 и 3273 случаев соответственно. При этом за сутки выздоровели 33 802 человека.

Во всем мире число заболевших людей составило 252 526 185 за все время пандемии. Самыми «зараженными» странами остаются США, Индия и Бразилия.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что, что в России ситуация с распространением коронавирусной инфекции достаточно сложная. Она подчеркнула, что только в шести регионах РФ снижается уровень заболевания.

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