Путин усомнился в возможности искусственного интеллекта иметь душу

Представить, что искусственный интеллект будет способен к сопереживанию - трудно. Соответствующее мнение высказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Иначе говоря, по мнению главы государства, трудно вообразить, что ИИ может, что называется, обладать душой. Таким образом российский лидер высказался 12 ноября в рамках выступления на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

В ходе своей речи Путин заявил о необходимости запустить на территории России программы обучения отраслевых специалистов в сфере искусственного интеллекта. Сделать это, согласно словам президента, следует безотлагательно.