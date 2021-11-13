Бросившая детей в грузовике женщина скончалась в ДТП
Она перебегала дорогу в неположенном месте и ее сбила машина.
© Фото: Прокуратура Московской области
Во Владимире в результате ДТП скончалась женщина, которая бросила детей с дальнобойщиком и сбежала.
Как стало известно, она перебегала дорогу в неположенном месте и ее сбила машина. Сейчас дети помещены в семью до установления родственников, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, что во время поездки из Иваново в Орехово-Зуево 34-летняя женщина оставила в салоне грузовика двух своих детей. По данному факту прокуратура Ивановской области организовала проверку.