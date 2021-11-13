Россиянам рассказали, как получить QR-коды нового образца

Сертификат о статусе вакцинированного от коронавирусной инфекции, переболевшего или получившего медотвод от прививки можно будет получить в электронном или бумажном виде на «Госуслугах», а также в МФЦ.

Отмечается, что переговоры ведут также с «Почтой России». Документы будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде, сообщил «Коммерсант».

Ранее правительство РФ предложило ввести переходный период в работе системы QR-кодов, чтобы дать гражданам время пройти вакцинацию против коронавируса. Такое заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Использование сертификатов о прививании в полном объеме, согласно ее словам, вступит в силу с 1 февраля 2022 года. После этого, в соответствии с планом правительства, россияне смогут посещать организации общепита, учреждения культуры, пространства проведения массовых мероприятий при условии предъявления QR-кода о вакцинации от COVID-19, документа, подтверждающего перенесение заболевания в течение последних шести месяцев или медицинского отвода от вакцинации.