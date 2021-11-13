Фигуристы Мишина и Галлямов одержали победу на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в соревнованиях спортивных пар на четвертом этапе серии Гран-при. Соревнования прошли в Токио.

За произвольную программу чемпионы мира получили от судей 148,88 балла, а по сумме двух программ набрали 227,28 балла.

На втором месте оказались их соотечественники, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27). Замкнули тройку японцы Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

Ранее российская фигуристка Камила Валиева одержала победу с мировыми рекордами в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере - Skate Canada. Ей удалось побить собственные мировые рекорды, которые она установила ранее.