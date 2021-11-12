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Опубликованы кадры высадки российских десантников на западе Белоруссии

Тимур Шерзад
15:44 12.11.2021
Завершив совместные тактические учения с белорусскими военными, десантники вернутся в пункт постоянной дислокации в России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Сегодня одно из подразделений ВДВ России в рамках проверки боеготовности погрузилось в Ил-76 военно-транспортной авиации, чтобы направиться на запад Белоруссии, в Гродненскую область. 

Целью было участие в практическом парашютном десантировании на незнакомой площадке приземления в Белоруссии. После этого десантники приняли участие в совместных тактических учениях с белорусскими военными. 

Для обеспечения высадки задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Взлетев с аэродрома на территории России, они направились в воздушное пространство Белоруссии. 

Завершив совместные тактические учения, десантники вернутся в пункт постоянной дислокации в России.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать  с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников. 

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