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Врач назвала способ избежать тяжелого постковидного синдрома

Майя Мусиенко
03:01 01.11.2021
По словам специалиста, при малейшем подозрении на коронавирус необходимо немедленно обращаться к медикам.
Врач назвала способ избежать тяжелого постковидного синдрома
© Фото: pexels.com
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Многие россияне игнорируют симптомы COVID-19 и совершают ошибки, которые становятся причиной тяжелого постковидного синдрома. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

«В каждом лечении есть "окно", примерно неделя, когда человек при правильном лечении быстрее выздоравливает. Дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация становится все больше. Иногда люди болеют дней десять, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при COVID — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая», — пояснила она в интервью радио Sputnik.

Пациенты, которые недооценивают опасность коронавируса, пусть даже с относительно легкими симптомами, по мнению врача, совершают большую ошибку. Они рискуют получить постковидным синдром, с которым медики будут бороться долгое время.

По словам Лапы, лечение постковидного синдрома может длиться три и более месяцев. Чаще всего пациентов беспокоят постоянные головные боли, повреждение ЖКТ, а также поражение почек и суставов.

Врач также напомнила, что главным способом борьбы с COVID-19 на сегодняшний день является вакцинация. Она снижает риск заражения, а также смягчает течение заболевания.

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