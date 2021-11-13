На совете Госдумы 15 ноября обсудят дату рассмотрения проекта о QR-кодах

На совете Государственной Думы России в понедельник, 15 ноября, будет принято решение относительно даты рассмотрения нового законопроекта кабмина о QR-кодах. Уверенность в этом выразил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов.

«Естественно на совете эта тема будет обсуждаться», - цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании системы QR-кодов, подтверждающих коронавирусный статус граждан, при посещении мест массового скопления людей, а также при совершении междугородних или международных перелетов или поездок на железнодорожном транспорте. Действие данной системы предлагается распространить на период до 1 июня следующего года.