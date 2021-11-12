В стране и мире В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности Кира Карон Видимость на дороге ухудшится до 1,5 километра. Затем снегопад сменится ледяным дождем. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В столице МЧС объявило «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать как минимум до полудня. «По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03:00 и до 11:00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», - сообщили в МЧС РФ. Отмечается, что видимость на дороге ухудшится до 1,5 километра. Затем снегопад сменится ледяным дождем Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче положенной русской зимы. Он отметил, что самым близким к норме, а значит и самым морозным, окажется январь, тогда как декабрь и февраль прогнозируются немного теплее положенного. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика