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Программу Ил-112В продолжат с учетом итогов расследования катастрофы в Кубинке

Егор Левин
08:30 12.11.2021
Сергей Чемезов назвал катастрофу трагедией, но напомнил, что экспериментальные испытания по определению не могли быть абсолютно безопасными.
Программу Ил-112В продолжат с учетом итогов расследования катастрофы в Кубинке
© Фото: Марина Лысцева, пресс-служба ОАК, РИА Новости
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Программу Ил-112В продолжат с учетом итогов расследования катастрофы в Кубинке. Об этом заявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Он назвал трагедией катастрофу Ил-112В, произошедшую несколькими месяцами ранее в подмосковной Кубинке. Но напомнил, что самолет был экспериментальным, а, соответственно, испытания по определению несли в себе некоторую опасность.

«Сейчас очень важно найти причины и сделать необходимые выводы. Для этого комиссия по расследованию происшествия продолжает работу. Программы Ил-112В и Ил-114-300 будут продолжены с учетом результатов расследования», - заявил Чемезов в интервью ТАСС.

Напомним, Ил-112В потерпел аварию при заходе на посадку. На видео очевидцев заметно, как самолет резко снижается с горящим правым двигателем, затем переворачивается и входит в штопор. Горящие фрагменты самолета разметало на десятки метров.

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