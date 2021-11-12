Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мы предлагаем нетривиальные решения»: Чемезов рассказал об уникальных российских БПЛА

Егор Левин
08:29 12.11.2021
Глава «Ростеха» рассказал о разработке разведывательный БЛА вертикального взлета и посадки, способном передавать изображение в высоком качестве и самостоятельно сопровождать цель в течение нескольких часов.
«Мы предлагаем нетривиальные решения»: Чемезов рассказал об уникальных российских БПЛА
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о наиболее значимых отличиях российских беспилотных летательных средств от их аналогов, представленных на рынке. Он признал, что на нем много сильных игроков, и что по отдельным направлениям Россия пока еще «догоняющая», но также заявил, что страна не боится конкуренции и рассматривает ее только как дополнительный стимул.

«Часто мы предлагаем нетривиальные решения. К примеру, специалисты Zala Aero из группы компаний "Калашников" разработали разведывательный БЛА вертикального взлета и посадки Zala VTOL. Это "умный" БЛА с элементами искусственного интеллекта. Он может передавать картину боя в HD-качестве, самостоятельно сопровождать цель, барражировать и не упускать ее из вида на протяжении нескольких часов», - поделился Чемезов.

Он также вспомнил про ударный беспилотный комплекс КУБ-БЛА. Он способен развивать скорость до 130 километров в час, а его барражирующий боеприпас можно запускать с транспортно-десантных катеров и кораблей. Именно в этом сегменте Россия, по словам Чемезова, среди мировых лидеров.

«Отмечу, что многие образцы, которые мы предлагаем на внешний рынок, испытаны в реальных боевых условиях и доказали свою надежность и эффективность. В отличие от некоторых конкурентов, которые дальше испытательного полигона не летали», - заявил он в интервью ТАСС.

Перспективы отечественных БЛА на рынке стран Ближнего Востока Чемезов назвал очень хорошими.

Ранее он рассказал об уникальных преимуществах самолета Checkmate. По его словам, совокупность всех отличительных факторов делает российскую разработку уникальной и привлекательной для потенциальных заказчиков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:06 В стране и мире
Чемезов назвал МС-21 «машинами будущего»
09:00 В стране и мире
Видео
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
08:08 В стране и мире
Вирусолог рассказал, когда Россия победит COVID-19
05:01 Армия
Видео
Удар «Шмеля» и аэрозольная завеса: в Подмосковье прошли учения военных РХБЗ
03:00 Армия
Видео
Тысячи авто и сотни колонн: каких успехов достигла военная полиция РФ за год в Карабахе
Популярное
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.