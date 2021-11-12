«Мы предлагаем нетривиальные решения»: Чемезов рассказал об уникальных российских БПЛА

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о наиболее значимых отличиях российских беспилотных летательных средств от их аналогов, представленных на рынке. Он признал, что на нем много сильных игроков, и что по отдельным направлениям Россия пока еще «догоняющая», но также заявил, что страна не боится конкуренции и рассматривает ее только как дополнительный стимул.

«Часто мы предлагаем нетривиальные решения. К примеру, специалисты Zala Aero из группы компаний "Калашников" разработали разведывательный БЛА вертикального взлета и посадки Zala VTOL. Это "умный" БЛА с элементами искусственного интеллекта. Он может передавать картину боя в HD-качестве, самостоятельно сопровождать цель, барражировать и не упускать ее из вида на протяжении нескольких часов», - поделился Чемезов.

Он также вспомнил про ударный беспилотный комплекс КУБ-БЛА. Он способен развивать скорость до 130 километров в час, а его барражирующий боеприпас можно запускать с транспортно-десантных катеров и кораблей. Именно в этом сегменте Россия, по словам Чемезова, среди мировых лидеров.

«Отмечу, что многие образцы, которые мы предлагаем на внешний рынок, испытаны в реальных боевых условиях и доказали свою надежность и эффективность. В отличие от некоторых конкурентов, которые дальше испытательного полигона не летали», - заявил он в интервью ТАСС.

Перспективы отечественных БЛА на рынке стран Ближнего Востока Чемезов назвал очень хорошими.

Ранее он рассказал об уникальных преимуществах самолета Checkmate. По его словам, совокупность всех отличительных факторов делает российскую разработку уникальной и привлекательной для потенциальных заказчиков.