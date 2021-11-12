Чемезов рассказал о разработке двигателей самолетов на водородном топливе

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил, почему российские производители выбирают изучение водородных двигателей в то время, когда популярными в мире становятся электрические самолеты.

Он заявил, что рабочая группа, занятая сейчас в разработке водородных авиадвигателей, уже проводит опытно-конструкторские работы. Продиктовано это тем, что направление выглядит для России потенциальным.

Однако, упомянув и электрические самолеты, Чемезов заявил, что и такая разработка в РФ реальна.

«На последнем МАКС можно было увидеть первые российские образцы таких машин. Эти самолеты имеют меньший углеродный след и целый ряд других преимуществ. Но есть и сложности, которые предстоит преодолеть, в первую очередь - с системой питания, которая должна состоять из целого ряда элементов, от обычных аккумуляторов до суперконденсаторов и системы управления», - сказал он в интервью ТАСС.

При этом Чемезов заявил, что отечественные компании уже ведут соответствующие разработки и уже имеют «по ряду агрегатов уже есть хороший технический задел».

Ранее глава «Ростеха» назвал лайнеры МС-21 «машинами будущего». По его словам, набор их достоинств такой, каким могут похвастаться только лучшие самолеты мира.