СМИ: данные покупателей справок о вакцинации начали продавать в Сети

Пресса сообщила, что на теневых ресурсах и Telegram-каналах открылись продажи личных данных граждан, которые будто бы приобрели фальшивые свидетельства о вакцинации против коронавируса. В загруженной в Сеть базе, согласно СМИ, присутствует информация о 500 тысячах жителей Московского региона.

Как полагают эксперты, такая база будто бы могла быть собрана на специально открытых для ее сбора сайтах, предлагающих купить поддельные справки о вакцинации. Согласно этой версии, якобы доступные к покупке в Интернете паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов и адреса изначально планировали использовать для шантажа.

Согласно сведениям от источников «Коммерсанта», стоимость информации об одном человеке из базы будто бы составляет примерно 30-40 рублей. При этом потребовать за услуги по удалению из такой базы мошенники, как пишет пресса, могут значительно больше.

Ранее одновременно в нескольких городах России были раскрыты группы медиков, торговавших фальшивыми свидетельствами о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. В это же время был зафиксирован наплыв продавцов или фейковых продавцов аналогичных услуг в интернет-пространстве.