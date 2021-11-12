Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

СМИ: данные покупателей справок о вакцинации начали продавать в Сети

Анна Берестовая
05:09 12.11.2021
Пресса сообщила об открытии продаж баз данных с информацией о покупателях фальшивых справок о вакцинации в Интернете.
СМИ: данные покупателей справок о вакцинации начали продавать в Сети
© Фото: Lev Vlasov Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Пресса сообщила, что на теневых ресурсах и Telegram-каналах открылись продажи личных данных граждан, которые будто бы приобрели фальшивые свидетельства о вакцинации против коронавируса. В загруженной в Сеть базе, согласно СМИ, присутствует информация о 500 тысячах жителей Московского региона.

Как полагают эксперты, такая база будто бы могла быть собрана на специально открытых для ее сбора сайтах, предлагающих купить поддельные справки о вакцинации. Согласно этой версии, якобы доступные к покупке в Интернете паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов и адреса изначально планировали использовать для шантажа.

Согласно сведениям от источников «Коммерсанта», стоимость информации об одном человеке из базы будто бы составляет примерно 30-40 рублей. При этом потребовать за услуги по удалению из такой базы мошенники, как пишет пресса, могут значительно больше.

Ранее одновременно в нескольких городах России были раскрыты группы медиков, торговавших фальшивыми свидетельствами о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. В это же время был зафиксирован наплыв продавцов или фейковых продавцов аналогичных услуг в интернет-пространстве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Удар «Шмеля» и аэрозольная завеса: в Подмосковье прошли учения военных РХБЗ
03:00 Армия
Видео
Тысячи авто и сотни колонн: каких успехов достигла военная полиция РФ за год в Карабахе
02:50 В стране и мире
Корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС
01:38 ОПК
Начальник войск РХБЗ рассказал о разработке нового огнемета РПО-2
00:34 В стране и мире
Видео
Предполагаемого брата Хабиба Нурмагомедова вывели из отдела полиции в Шереметьево
Популярное
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.