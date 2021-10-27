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Раскрыты группы врачей, продававших «липовые» сертификаты о вакцинации

Россина Бодрова
18:37 27.10.2021
Специалисты подсчитали, что один «фиктивно привитый» человек с поддельным документом, который на самом деле не делал прививку, может заразить сотни окружающих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сразу в нескольких городах России раскрыты группы врачей, которые приторговывали подложными сертификатами о вакцинации, не делая пациентам прививок от коронавируса по-настоящему.

В одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга пресекли одну из преступных схем: сотрудники медучреждения за скромное вознаграждение раздавали поддельные сертификаты. Стоимость одного документа составляла 1 000 рублей, всего их было продано около 40 штук. То есть «фиктивно привитыми» оказались около 40 человек, которые в итоге могут заболеть сами и заразить сотни окружающих.

Оперативники нашли пачку бумаг с личными данными лжепривитых, а также неиспользованный препарат, который подлежал уничтожению, и противокоронавирусные лекарства, которыми, возможно, приторговывали подпольно.

Такой же тариф для «липового» сертификата был установлен и в Башкортостане. Там на столах сотрудников сибайской больницы были найдены заранее помеченные оперативниками денежные купюры, ставшие уликами. Теперь медикам грозит как минимум штраф, как максимум - реальный срок заключения. На преступление их подтолкнул доступ к единой базе, куда вносили имена тех, кто вакцинироваться и не собирался. Медсестра до последнего не признавала свою вину, но в итоге обман был раскрыт.

В городской больнице Сыктывкара - сразу несколько подозреваемых в деле о фиктивных сертификатах. В одном из личных ящиков медсестры нашли бесхозные ампулы «Спутника V». Как выяснилось, когда вакцину для поддельной справки необходимо было списать, в журнал записывалась фамилия якобы провакцинировавшегося, а сам препарат уничтожали, выливая в ведро с физраствором.

Спекуляция на сертификатах вводит в заблуждение самих антипрививочников: лозунгами о том, что прививка якобы не спасает от заражения ковидом, статистику не проведешь. В 80% случаев у якобы вакцинированных, но попавших в больницы, отсутствуют «специальные маркеры», по которым в анализах крови сразу видно, вводился ли в организм «Спутник V» на самом деле.

Зайти в процедурный кабинет по «секретному паролю» - значит автоматически стать соучастником преступления. За уголовное дело нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. В подозрительных сообществах в Интернете также предлагают любые услуги: от отрицательного ПЦР-теста до сертификата о вакцинации. Прейскурант - от четырех до восьми тысяч рублей. Деньги берут вперед, а за гарантию чистой сделки выдают отзывы якобы довольных покупателей, в которых многочисленные грамматические ошибки выдают мошенников.

С 8 ноября во всех регионах России начнет действовать единый образец сертификата о вакцинации, где обязательны наличие QR-кода, а также информация о противопоказаниях и перенесенных болезнях, вызванных COVID-19. Заявку на формирование документа можно будет подать на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

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