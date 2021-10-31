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Землю накрыла магнитная буря, вызванная солнечной вспышкой

Елизавета Потейчук
19:46 31.10.2021
Магнитная буря началась в 15 часов дня и продлится до середины дня понедельника.
Землю накрыла магнитная буря, вызванная солнечной вспышкой
© Фото: pexels.com
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В магнитосфере Земли началась магнитная буря. Ее вызвала мощная вспышка класса X, которая произошла на Солнце в четверг. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, буря, вызванная солнечной активностью, началась в 15 часов дня и далее продлится до середины понедельника.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», - говорится на сайте Лаборатории.

В Лаборатории также подчеркнули, что солнечная активность может спровоцировать ложные срабатывания защиты энергетических систем, а космические аппараты, в свою очередь, будут накапливать поверхностный заряд. Это создает риск сноса аппарата с орбиты. Также не исключены перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и сбои высокочастотной радиосвязи. 

Ранее летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал о последствиях магнитной бури для экипажа МКС. Он добавил, что на космонавтов в разы влияет избыточное излучение.

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