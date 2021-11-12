Сформирован технический облик новейшего истребителя РФ Checkmate

К настоящему моменту в целом сформирован технический облик новейшего российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. Об активном ходе работы над реализацией авиационного проекта рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, перспективный самолет будет оснащен передовой бортовой электроникой, в состав которой войдет радар с активной фазированной антенной решеткой, а также получит крайне эффективную систему радиоэлектронной борьбы. Кроме того, открытая архитектура предоставит возможность подстраивать технику под нужды конкретного заказчика.

«Идет активная работа по проекту», - цитирует Чемезова ТАСС.

Ранее стало известно, что прототип истребителя Checkmate доставили в Объединенные Арабские Эмираты для участия в Dubai Airshow. Мероприятие, запланированное на 14-18 ноября, станет первой зарубежной выставкой, на которой будет представлен новейший самолет российской разработки. Checkmate будет продемонстрирован в закрытом павильоне Ростеха.