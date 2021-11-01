Названы сроки для ревакцинации людей с низким иммунным ответом

Людям с низким иммунным ответом следует ревакцинироваться от коронавируса спустя шесть месяцев. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», - сообщила она в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что пандемия COVID-19 завершится, только когда мир достигнет достаточного уровня коллективного иммунитета.

Ранее о необходимости своевременной ревакцинации напомнил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что, по словам экспертов, в некоторых странах с 60% привитого населения наблюдаются вспышки заболеваемости именно из-за этого, что там «упустили момент».