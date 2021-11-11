Crew Dragon с четырьмя астронавтами стартовал к МКС

Американская компания SpaceX произвела запуск пилотируемого корабля Crew Dragon. Космическое судно с четырьмя астронавтами на борту отправилось к Международной космической станции для доставки новых членов экипажа.

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем с космодрома на мысе Канаверал был совершен 11 ноября в 05:04 по московскому времени. Трансляция события ведется на сайте NASA.

На борту Crew Dragon к МКС отправились трое американцев - Том Маршберн, Кайла Бэррон и Раджа Чари, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Группа проведет на орбите около полугода.