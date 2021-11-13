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Россияне без QR-кода смогут вернуться в страну по результатам ПЦР-теста

Кира Тило
00:27 13.11.2021
Дата введения это системы будет определена Правительством РФ.
Россияне без QR-кода смогут вернуться в страну по результатам ПЦР-теста
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Россияне, купившие билет на авиа или ж/д транспорт до даты введения обязательных QR-кодов, смогут вернуться на родину при предъявлении ПЦР-теста на коронавирус. Уточняется, что дата введения это системы будет определена Правительством РФ.

«Для граждан Российской Федерации, купивших билеты до этой даты и возвращающихся в Российскую Федерацию в отсутствии такой документации, предъявляют отрицательный результат исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест - прим. ред.)», - следует из текста законопроекта Госдумы.

Сообщается, что иностранным гражданам также потребуется ПЦР-тест для «предоставлении ему услуг железнодорожного или авиационного транспорта». Отмечается, что такая система позволит снизить темпы распространения коронавируса, поскольку введение ограничений исключит завоз инфекции с территории одного субъекта РФ в другой.

Ранее в Минтрансе заявили, что для покупки билета в самолет или поезд понадобится QR-код. Глава ведомства Виталий Савельев добавил, что код понадобится не только для посадки в транспорт, но и для покупки билета. С той даты, которую установит кабмин, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медотвод, либо подтверждение перенесенной инфекции.

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