Голикова рассказала о новых полномочиях главных санврачей регионов в борьбе с COVID-19

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в рамках брифинга «О мерах по борьбе с COVID-19» сообщила, что главные санитарные врачи регионов получат возможность принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование. Она же подчеркнула, что в случае подобных ситуаций меры реагирования будет принимать главный санитарный врач России.

«В соответствии с данным законопроектом главные санитарные врачи регионов наделяются еще одним полномочием, когда они представляют информацию о ситуации губернатору соответствующего региона, и также рекомендации по реагированию на ситуацию. Если губернатор не согласен с этими предложениями, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение, почему он не согласен с этими предложениями», - объяснила вице-премьер.

Зампред правительства также подчеркнула, что в случае задержания результатов тестов на коронавирус медорганизации будут лишаться лицензии на свою деятельность.

«Медицинские организации, а именно лаборатории могут быть в случае нарушений проверены уполномоченными федеральными органами власти, и если такие факты будут подтверждены, то они могут лишиться лицензии», - добавила она.

Ранее вице-премьер заявила о желании достичь 80% коллективного иммунитета от COVID-19 до лета. Татьяна Голикова подчеркнула, что данное условие поможет предотвратить быстрое распространение COVID-19.