Пять человек погибли в ДТП с двумя легковушками под Воронежем

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Столкновение двух автомобилей "LADA Priora" и "Toyota Rav4". По оперативной информации есть пострадавшие. Расчет ПСЧ-35 привлекался для деблокирования пострадавших и смыва топлива», - говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости при столкновении двух легковых автомобилей один ребенок и четверо взрослых погибли.

На данный момент дальнейшая информация уточняется.