Пробки в Москве в пятничный вечер достигли 9 баллов

В Москве на дорогах затруднено движение. На 18 часов 12 ноября по столичному времени пробки оцениваются в девять баллов. Основные дорожные заторы дептранс Москвы фиксирует на Садовом кольце, ТТК, восьмом километре внешней стороны МКАД, 67-м километре внутренней стороны МКАД, Варшавском и Ленинградском шоссе и проспекте Мира.

«Основные причины: последний рабочий день, плохие погодные условия, гололедица и большое количество мелких аварий», - сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Согласно информации транспортного ведомства, в сторону области на данный момент создано рабочее движение на Волоколамском, Алтуфьевском и Рублевском шоссе.

В связи с непогодой в различных регионах России затрудняется дорожное движение и происходят разного рода ЧП. Так, в Приморье из-за непогоды спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности. В Магадане и Норильске - сугробы по пояс и ветер, сбивающий с ног.