QR-мафия: к чему приводит покупка фальшивых сертификатов о вакцинации

Информация о полумиллионе человек, которые получали фиктивные QR-коды, просочилась в интернет. Базу, включающую паспортные данные и номера СНИЛС, готовы продать всего за 120 долларов. Теперь клиенты мошенников рискуют стать еще и жертвами шантажа. И число спекуляций на этом рынке будет расти, уверены эксперты.

«Есть очень прямая зависимость - чем больше разговоров в средствах массовой информации о том, что будут вводиться проверки QR-кодов на улицах, тем больше естественно информации будет в даркнете о том, кто купил этот QR-код. Она действительно будет распространяться в интернете и дальше монетизироваться. В частности угрозами, о том, что такая информация будет доступна третьим лицам», - главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Список сфер и заведений, где необходимо предъявить QR-код на входе в российских регионах неуклонно растет. А вместе с ним и число скандалов, связанных с попытками обойти этот механизм.

В Омске в использовании фиктивного сертификата о вакцинации подозревают доцента государственного медуниверситета. Ольга Широкова скончалась от COVID-19. Впрочем руководство вуза пояснило, речь идет лишь о неверно понятом комментарии в прямой трансляции по этому случаю.

«Вакцинированных работников, умерших от COVID-19 у нас нет. Это означает что мы не получили убедительных данных того, что все работники в том числе и этот были вакцинированы», - сказал в ходе трансляции проректор ОмГМУ.

Пользователи сети при этом отметили - прежде фотография женщины была размещена на вузовском баннере, где привитые педагоги призывают последовать их примеру, а после публикации в СМИ фото исчезло. На фоне усиления мер безопасности как на дрожжах растет черный рынок. QR-коды и сертификаты разной степени искусности готовы предложить мошенники. Их не смущает даже перспектива стать фигурантами уголовного дела.

«Большие штрафы от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы от 5 до 7 лет. Это уголовная ответственность. Если лицо привлекается к административной ответственности, то в этом случае штраф от 100 рублей до 3000 либо предупреждение», - рассказал эксперт ассоциации юристов России Тимур Эшпулатов.

Самая распространенная схема – фиктивный QR-код переводит на сайт, имитирующий портал госуслуги. В оформлении разработчики используют тот же шрифт, цвета. Название сайта при этом может отличаться на один символ. Но порой у проверяющих просто нет возможности убедиться в подлинности кода. Некоторые принимают за сертификат код с мебельной упаковки.

На сером рынке есть и те, кто готов играть по-крупному, покупателям предлагают не просто фиктивные коды. В Златоусте задержали местных жителей, которые ложные данные вносили напрямую в единую госсистему.

«Задержаны трое подозреваемых в предоставлении услуг по внесению ложных сведений о прохождении вакцинации в специализированную единую информационную систему, содействуя тем самым в нелегальном получении соответствующих сертификатов. Предварительно установлено, что с граждан злоумышленники брали от 1500 до 6000 рублей», - сообщила врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Светлана Саломатина.

Перечень мест, где предъявление QR-кода станет обязательным, готовы расширить. Так в Свердловской области рассматривают предложение не продавать без него алкоголь, а Татарстан готовится стать пилотным проектом, где предъявить код нужно будет в общественном транспорте. Задерживать пассажиров на улице не планируют, заявили в Минтрансе республики.

«Никто на улице держать пассажиров не будет. Предполагается, что проверка будет в процессе кондуктор спрашивать будет в автобусе. Если QR-кода нет, пассажир должен будет его покинуть», - заявил зам. главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Андрей Егоров

Распространить принцип хотят и на другие виды перевозок — для этого подготовили обращения к РЖД и Росавиации. Если эксперимент пройдет успешно, полученный опыт внедрят по всей стране.