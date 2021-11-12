Геологи раскрыли тайну образования первых континентов на Земле

Ученые скорректировали время появления первых континентов Земли. Согласно результатам исследования, которое провели геологи из Университета Монаша, Австралии, оказалось, что материки поднялись из океана на 700 миллионов лет раньше, чем предполагалось ранее. Об этом пишет Independent.

Геологи оценили возраст кратона Сингхбхум в Индии. Кротоны представляют собой стабильные блоки древней континентальной коры, расположенные в глубине материков.

В частности, исследователи изучили микроскопические зерна минерала циркона, в котором имеется некоторое количество урана, который в результате радиоактивного распада очень медленно превращается в свинец. Благодаря этому процессу ученые определили время появления песчаных отложений.

Анализ показал, что первые стабильные континенты начали подниматься над уровнем моря между 3,3 и 3,2 млрд лет назад. Хотя раньше геологи считали, что время первые материки образовались 2,5 млрд лет.

По мнению авторов научной работы, участки суши поднялись над водой после 300 — 400 миллионов лет непрерывной вулканической активности. В какой-то момент определенные территории становились настолько толстыми, что они просто «всплывали из глубины» первичного океана.