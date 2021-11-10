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Голикова заявила, что для борьбы с COVID нужно привить более 90% населения в России

Елизавета Потейчук
17:45 10.11.2021
Вице-премьер объявила, что в среднем по России доля коллективного иммунитета составляет 48,4%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости вакцинации 90-95% граждан для выработки коллективного иммунитета от COVID-19. Об этом вице-премьер сообщила в ходе совещания президента России с членами правительства.

«Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем и информацией с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90–95%. Мы пока оставляем планку не менее 80%», - сказала Голикова.

В среднем по России, отмечает вице-премьер, доля коллективного иммунитета составляет 48,4%. Голикова доложила что на данный момент лидерами по вакцинации граждан в стране стали Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Татарстане, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях, по словам вице-премьера, ситуация «практически не меняется».

Голикова упомянула, что вероятность обострения эпидемиологической ситуации в стране полностью зависит от поведения населения, а также «приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация». Поэтому, говорит зампред правительства, объявлять стабилизацию ситуации с коронавирусом в России еще рано.

На заседании Голикова также заявила, что 30% заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы. В их числе, по словам вице-премьера, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

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