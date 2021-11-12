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«Он был удивительно точным»: Клара Новикова о работе Коклюшкина на сцене

Елизавета Потейчук
17:25 12.11.2021
Артистка эстрады Клара Новикова заявила, что Коклюшкин очень точно чувствовал каждого артиста на сцене и не позволял им делать того, в чем не был уверен лично.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova, Global Look Press
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Народная артистка России, юмористка, актриса Клара Новикова в разговоре со «Звездой» поделилась подробностями своих взаимоотношений с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным, который скончался на 76-м году жизни сегодня, 12 ноября. Со слов Новиковой, новость о смерти писателя стала для нее ужасающей неожиданностью. Юмористка подчеркнула, что даже не догадывалась о том, что могло случиться с Коклюшкиным.

«Он был удивительно тонким, он был удивительно точным. Он же еще вел колонку в “АиФе”. И я всегда ждала эту колонку, я всегда искала, есть ли там Виктор Михайлович», - рассказала артистка.

Клара Новикова также упомянула, что была актрисой в составе пьесы, которую написал Виктор Коклюшкин. Писатель-сатирик отлично чувствовал артистов, говорит она, так как Коклюшкин лично проверял все монологи спектакля и никогда не предлагал артисту исполнять то, в чем не был уверен сам.

«Он с огромным уважением относился к артисту и понимал, как он нужен. Его очень любила публика, она его очень понимала. Для меня еще одного человека не стало. Это та плеяда авторов, та плеяда людей, с которыми я сотрудничала, работала. Мы встречались, мы придумывали», - делится юмористка.

Ранее юморист Михаил Вашуков рассказал о секрете успеха Виктора Коклюшкина. По его словам, все юмористические номера писателя-сатирика основаны на жизни - именно поэтому они стали так популярны у зрителей.

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