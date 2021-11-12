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Из нижней мантии Земли подняли алмаз с неуловимым минералом внутри

Светлана Иванова
17:10 12.11.2021
Речь идет о дэйвмаоите – минерале, представляющем собой форму силиката кальция, которая образуется при повышенном давлении.
Из нижней мантии Земли подняли алмаз с неуловимым минералом внутри
© Фото: Aaron Celestian, Natural History Museum of Los Angeles County, nature.com
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Небольшой алмаз, внутри которого обнаружены мелкие кристаллы минерала дэйвмаоита, добыли в африканской стране Ботсвана. Причем камень, шириной 4 мм, а весом 81 миллиграмм, нашли еще в 1987 году, однако до недавнего времени не знали о его уникальной сердцевине, пишет New Scientist.

Редчайший минерал удалось обнаружить в ходе наблюдения за рассеиванием рентгеновского излучения с поверхности алмаза.

Дэйвмаоит представляет собой форму силиката кальция, которая образуется при повышенном давлении. Ученые допустили возможность существования вещества более 50 лет назад, однако зафиксировать его не удавалось, потому что дэйвмаоит чувствителен к перепадам давления.

По мнению исследователей, алмаз, в котором оказался спрятан таинственный минерал, появился в нижней мантии Земли, начинающейся в 660 км от поверхности.

Молекулы внутри дэйвмаоита принимают особую кубическую форму, известную как структура перовскита.

По мнению ученых, вещество было бы разрушено при поднятии на поверхность Земли из-за резкого снижения давления, однако его защитил алмаз, внутри которого он сохранился. По оценке ученых, «путешествие» минера на поверхность заняло от 100 млн до 1,5 млрд лет.

Исследователи рассказали, что после вскрытия алмаза дэйвмаоит оставался целым около секунды, после чего начал расширяться и фактически превратился в стекло.

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