«Большая потеря»: юморист Лукинский высказался о смерти Коклюшкина

Российский юморист Николай Лукинский в беседе со «Звездой» рассказал, что смерть писателя-сатирика Виктора Коклюшкина стала большой потерей для окружающих его людей. По словам Лукинского, они были знакомы с Коклюшкиным с 1991 года. При этом юморист высказался о сатирике как о выдающемся писателе, драматурге и человеке, которого многие уважали.

«Вечная память. Очень жалко, конечно, Виктора Михайловича, знал его лично, и с 91-го года, по-моему, были знакомы. Конечно, выдающийся автор, выдающийся писатель-сатирик, драматург. Его очень-очень любили. Мои коллеги и многие знаменитые артисты исполняли и исполняют его произведения. Конечно, большая потеря, очень жалко», - поделился Лукинский.

Ранее воспоминаниями из жизни Виктора Коклюшкина поделился эстрадный пародист Михаил Грушевский. Он отметил, что юмор Коклюшкина - это не юмор однодневка.