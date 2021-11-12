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Российские десантники высадятся с парашютами на западе Белоруссии

Тимур Шерзад
Николай Баранов
13:44 12.11.2021
Высадка является частью внезапной проверки боеготовности, российские десантники продолжат отработку задач совместно с белорусскими военными.
Российские десантники высадятся с парашютами на западе Белоруссии
© Фото: Минобороны России
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Сегодня в рамках внезапной проверки боеготовности ВДВ подразделение российских десантников выполнит десантирование на незнакомую площадку приземления в Гродненской области Белоруссии. 

После этого российские десантники примут участие в совместных тактических учениях с белорусскими военными. 

Российские десантники уже находятся в самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты взлетели с аэродрома на территории России и сейчас находятся в небе Белоруссии. 

Когда десантники высадятся с парашютами и отработают учебно-боевые задачи вместе с белорусскими подразделениями, они вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России. 

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