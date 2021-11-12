Российские десантники высадятся с парашютами на западе Белоруссии

Сегодня в рамках внезапной проверки боеготовности ВДВ подразделение российских десантников выполнит десантирование на незнакомую площадку приземления в Гродненской области Белоруссии.

После этого российские десантники примут участие в совместных тактических учениях с белорусскими военными.

Российские десантники уже находятся в самолетах Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты взлетели с аэродрома на территории России и сейчас находятся в небе Белоруссии.

Когда десантники высадятся с парашютами и отработают учебно-боевые задачи вместе с белорусскими подразделениями, они вернутся в пункт постоянной дислокации на территории России.