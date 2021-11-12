Неопознанный светящийся объект заметили над Петербургом

Небо над Петербургом в ночь на пятницу, 12 ноября, озарил неопознанный летающий объект. Камеры наблюдения и видеорегистраторы горожан зафиксировали яркую вспышку, от которой все на миг стало светлым, как днем.

Необыкновенное явление также было видно и в Карелии. Некоторые водители от неожиданности даже притормаживали в дороге.

По мнению некоторых людей, на камеры наблюдения попал метеорит, который летел со скоростью около 20 километров в секунду и сгорел в атмосфере. О разрушениях в связи с инцидентом пока не сообщалось.