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ФСБ ликвидировала ячейку ИГ* в колонии под Тюменью

Алексей Курильченко
15:02 25.10.2021
Члены группировки распространяли экстремистские материалы и призывали других заключенных вступить в ряды организации.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали ячейку «Исламского государства»*, которая действовала на территории колонии в Югре. По данным следствия, один из заключенных организовал ячейку ИГ*, куда позже привлек других отбывающих наказание.

По данным следствия, члены группировки склоняли других заключенных вступить в ряды организации и распространяли экстремистские материалы. При этом члены ячейки контактировали и с теми, кто уже отбыл наказание и покинул колонию.

«В период с 2013 по 2019 год указанные обвиняемые под видом религиозной деятельности проводили публичные беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение осужденных к членству и участию, в том числе после отбытия наказания, в деятельности террористической организации, распространяли печатные, аудио- и видеоматериалы экстремистского содержания», - сообщается на сайте регионального СУ СК.

Ранее ФСБ России опубликовала кадры задержания планировавшего теракт в Ставропольском крае сторонника «Исламского государства»*. По данным силовой структуры, сторонник ИГ* планировал взорвать СВУ на объектах транспортной инфраструктуры.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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