«Душевный и нескандальный»: Лион Измайлов о характере Коклюшкина

Писатель Лион Измайлов рассказал «Звезде» об отношениях с Виктором Коклюшкиным. По словам артиста, он часто сотрудничал с юмористом и отмечал его добрый характер.

«Хороший писатель и человек очень хороший. Душевный, нескандальный - у нас всегда и с ним очень хорошие отношения. Он не раз снимался у меня в передачах начиная с 90-х годов. По-моему, он всегда здорово и смешно писал», - рассказал артист.

По его словам, последние годы Коклюшкин работал над собственной колонкой в газете «Аргументы и факты». Он мог за неделю выдавать крайне остроумные и смешные фельетоны, что поражало Измайлова.

Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни. На данный момент причина смерти не разглашается, предположительно, он умер от сердечной недостаточности.