«Душевный и нескандальный»: Лион Измайлов о характере Коклюшкина
Последние годы жизни Коклюшкин работал в «Аргументах и фактах», где вел собственную колонку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress
Писатель Лион Измайлов рассказал «Звезде» об отношениях с Виктором Коклюшкиным. По словам артиста, он часто сотрудничал с юмористом и отмечал его добрый характер.
«Хороший писатель и человек очень хороший. Душевный, нескандальный - у нас всегда и с ним очень хорошие отношения. Он не раз снимался у меня в передачах начиная с 90-х годов. По-моему, он всегда здорово и смешно писал», - рассказал артист.
По его словам, последние годы Коклюшкин работал над собственной колонкой в газете «Аргументы и факты». Он мог за неделю выдавать крайне остроумные и смешные фельетоны, что поражало Измайлова.
Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни. На данный момент причина смерти не разглашается, предположительно, он умер от сердечной недостаточности.