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«Его голос долгие годы поднимал настроение всей стране»: Альтов о смерти Коклюшкина

Кира Карон
13:54 12.11.2021
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress
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Писатель-сатирик Семен Альтов прокомментировал «Звезде», каким был Виктор Коклюшкин, который скончался 12 ноября, в пятницу.

«Неожиданные новости, конечно. Мы виделись не так часто, но взаимное уважение присутствовало всегда. Он замечательный. Я только что уже говорил, что так смешно в каждой фразе, как говорил Витя.  Я не знаю, кто еще умел так делать. Сейчас тех, кто смешит в стране, стало намного больше, но было время когда было меньше. Но его скрипучий голос, я думаю, долгие годы поднимал настроение граждан нашей страны. Жалко, очень жалко. Смеха будет все больше и больше, но его скрипучего голоса нам будет не хватать», - сказал Альтов.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, 12 ноября, в пятницу. По предварительной информации в СМИ, Коклюшкин скончался от сердечной недостаточности.

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