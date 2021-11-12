В стране и мире «Его голос долгие годы поднимал настроение всей стране»: Альтов о смерти Коклюшкина Кира Карон Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Писатель-сатирик Семен Альтов прокомментировал «Звезде», каким был Виктор Коклюшкин, который скончался 12 ноября, в пятницу. «Неожиданные новости, конечно. Мы виделись не так часто, но взаимное уважение присутствовало всегда. Он замечательный. Я только что уже говорил, что так смешно в каждой фразе, как говорил Витя. Я не знаю, кто еще умел так делать. Сейчас тех, кто смешит в стране, стало намного больше, но было время когда было меньше. Но его скрипучий голос, я думаю, долгие годы поднимал настроение граждан нашей страны. Жалко, очень жалко. Смеха будет все больше и больше, но его скрипучего голоса нам будет не хватать», - сказал Альтов. Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, 12 ноября, в пятницу. По предварительной информации в СМИ, Коклюшкин скончался от сердечной недостаточности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика