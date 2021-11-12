В Москве стали отслеживать нарушения ПДД с помощью камер на крышах машин

Сотрудники московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали использовать новые камеры для отслеживания нарушении правил дорожного движения. Системы фотофиксации установлены на крышах патрульных автомобилей. Об этом рассказал заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

«С сегодняшнего дня ЦОДД совместно с ГИБДД начинают фиксировать нарушения с помощью комплексов, которые вмонтированы в балку со спецсигналом на крыше автомобиля ЦОДД. Мы тестируем эти комплексы более трех месяцев, они сертифицированы. Пока таких комплексов два, в дальнейшем их количество будут увеличивать», - цитирует Чернова агентство «Москва».

В первую очередь камеры будут фиксировать превышение скорости, позже будет введена функция отслеживания нарушения дорожной разметки и несоблюдения правил парковки. Камеры имеют обзор 360 градусов - при этом фиксируется скорость машины, которая едет перед автомобилем ЦОДД. Тестирование первоначально будет проводиться на Киевском шоссе, позже радиус работы будет расширен.

Ранее сообщалось о начале тестирования новых дорожных камер с микрофонами, которые измеряют шум проезжающего транспорта. Инновационная камера будет устанавливаться в местах, где жители жалуются на автомобильный шум.