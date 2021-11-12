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Диетолог перечислила плюсы от ежедневного употребления фисташек

Светлана Иванова
13:37 12.11.2021
Регулярное включение в рацион горсти орехов поможет снизить холестерин, поддержать иммунитет, сохранить зрение и справиться со стрессом.
Диетолог перечислила плюсы от ежедневного употребления фисташек
© Фото: Tom Schneider, imageBROKER, Globallookpress
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Регулярное употребление фисташек помогает снизить холестерин, а также поддержит иммунитет и сохранит зрение. Об этом предупредила диетолог и эндокринолог Алена Барредо. Как заявила эксперт, благотворное влияние на организм объясняется содержанием полиненасыщенных жирных кислот и витаминов А и Е.

«Поможет нашей коже выглядеть моложе, поддержит иммунитет и улучшит зрение», - указала специалист в комментарии РИА Новости.

Барредо добавила, что благодаря содержанию магния ежедневное включение фисташек в рацион поможет справиться со стрессами и стабилизировать артериальное давление.

Кроме того, в этих орехах много белка, поэтому их рекомендуется включать в пищу при дефицитах и сниженной массе тела.

Диетолог призвала употреблять фисташки, в которых много жиров, дозированно, а также посоветовала воздержаться от них людей с нарушениями функции поджелудочной железы.

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