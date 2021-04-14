Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: на Землю ежедневно падает около 14 тонн космической пыли

Алексей Курильченко
18:10 14.04.2021
Сотрудник Отдела изучения Галактики отметил, что в верхних слоях атмосферы образуются целые облака из большого количества мелких космических частиц.
© Фото: NASA
Читайте нас на:

На Землю каждый день падает около 14 тонн космической пыли, но большая ее часть остается в верхних слоях атмосферы. По данным издания Daily Mail, каждый год в атмосферу попадает более 5 000 тонн мелких космических частиц.

Сотрудник Отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Денис Денисенко рассказал «Звезде» о том, как космическая пыль влияет на атмосферу Земли. Он отметил, что каждый день в атмосферу планеты попадает большое количество космических частиц.

«На нас каждый день сыплется какое-то количество межзвездной пыли, но оно меняется в течение года. Основной приток вещества вносят мелкие частицы. В наших широтах летом наблюдается такое явление, как "серебристые облака". Они кристаллизуются как раз из метеорной пыли. На границе Земли и космоса имеется слой, где пыль застревает - где атмосфера достаточно плотная, именно там и образуются серебристые облака», - рассказал «Звезде» эксперт.

Также Денисенко рассказал, что после падения Тунгусского метеорита в течение нескольких лет наблюдались яркие серебристые облака.

Ранее эксперт РАН Георгий Гончаров оценил потенциальную опасность летящего к Земле астероида 2001 FO32. Он отметил, что угрозу нашей планете могут составлять только те небесные тела, которые оказываются на расстоянии Луны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:20 В стране и мире
Видео
По следам затонувшей «Армении»: РГО готовит экспедицию к месту гибели легендарного теплохода
15:25 В стране и мире
Видео
Шойгу рассказал, как в Арктике пришлось отгонять белого медведя от места всплытия подлодок
14:02 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о строительстве в России самого мощного в мире ледокольного флота
13:40 Армия
Видео
Шойгу: за 175 лет РГО прошло две мировые войны и ни разу не прерывало своей работы
13:14 ОПК
Видео
Юрий Борисов поблагодарил Минобороны за поддержку предприятий ОПК в тяжелый момент
Популярное
Популярное
«Ставки совсем другие»: доктор Мясников рассказал, чем опасны хронические болезни во время заболевания коронавирусом
Видео
Идеальный завтрак: врач раскрыла секреты приготовления полезных для здоровья бутербродов
Видео
Период обострений: какие болезни сильнее «атакуют» здоровье весной
Видео
Врач поделился советами, как избежать обострения сезонной аллергии
Видео
Диетолог рассказала об омолаживающих кожу свойствах мяса
Видео
Как не сорвать спину на даче в первые дни сезона: советы мануального терапевта россиянам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.