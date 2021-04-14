СМИ: на Землю ежедневно падает около 14 тонн космической пыли

На Землю каждый день падает около 14 тонн космической пыли, но большая ее часть остается в верхних слоях атмосферы. По данным издания Daily Mail, каждый год в атмосферу попадает более 5 000 тонн мелких космических частиц.

Сотрудник Отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Денис Денисенко рассказал «Звезде» о том, как космическая пыль влияет на атмосферу Земли. Он отметил, что каждый день в атмосферу планеты попадает большое количество космических частиц.

«На нас каждый день сыплется какое-то количество межзвездной пыли, но оно меняется в течение года. Основной приток вещества вносят мелкие частицы. В наших широтах летом наблюдается такое явление, как "серебристые облака". Они кристаллизуются как раз из метеорной пыли. На границе Земли и космоса имеется слой, где пыль застревает - где атмосфера достаточно плотная, именно там и образуются серебристые облака», - рассказал «Звезде» эксперт.

Также Денисенко рассказал, что после падения Тунгусского метеорита в течение нескольких лет наблюдались яркие серебристые облака.

Ранее эксперт РАН Георгий Гончаров оценил потенциальную опасность летящего к Земле астероида 2001 FO32. Он отметил, что угрозу нашей планете могут составлять только те небесные тела, которые оказываются на расстоянии Луны.